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Німеччина проти. Заблоковано постачання зброї з Естонії до України, - WSJ

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Берлін, Субота 22 січня 2022 08:52
Німеччина проти. Заблоковано постачання зброї з Естонії до України, - WSJ Фото: Німеччина заблокувала постачання зброї Україні з Естонії (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Анастасія Рокитна

Німеччина відмовилася видавати Естонії дозвіл на експорт німецької зброї в Україну на тлі загрози вторгнення РФ. Проблема пов'язана з експортом гаубиці Д-30, що стріляє 122 мм снарядами приблизно на 20 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Wall Street Journal.

Німеччина відмовляється дозволити відправляти артилерію в Україну, оскільки, за словами посадовців, це озброєння було зроблено у Німеччині.

Гаубиці, вироблені у Радянському Союзі, дислокувалися у колишній Східній Німеччині. Після возз'єднання Німеччини у 1990-х роках Берлін експортував зброю до Фінляндії, яка потім передала її до Естонії у 2009 році.

Німецькі офіційні особи заявили, що така ситуація є результатом давньої політики щодо експорту зброї до напружених регіонів.

Нагадаємо, Естонія заявила про готовність передати зброю Україні.

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