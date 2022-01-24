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У Австрії є плани щодо евакуації посольства з України. Рішення ще не прийнято

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Відень, Понеділок 24 січня 2022 11:52
У Австрії є плани щодо евакуації посольства з України. Рішення ще не прийнято Фото: міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Австрія вже розробила плани евакуації свого посольства з України через загрозу вторгнення Російської Федерації. Але остаточне рішення ще не прийнято.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга в Брюсселі.

За його словами, рішення про евакуацію персоналу посольства в Києві буде прийматися в залежності від розвитку ситуації.

"У нас, звичайно, є плани евакуації нашого посольства в Києві. Але поки ми їх ще не реалізували, тому що саме зараз слід спостерігати за ситуацією всіма силами. Але якщо ситуація із загрозою або безпекою зміниться, за чим ми щодня спостерігаємо, тоді ми зробимо цей крок", - заявив Шалленберг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США і Великобританія розпочали евакуацію співробітників своїх посольств в Україні та їх сімей.

МЗС України вважає таку евакуацію "проявом надмірної обережності", оскільки в ситуації з безпекою в Україні фактично кардинальних змін останнім часом не відбулося.

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