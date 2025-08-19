ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп

Вторник 19 августа 2025 15:57
UA EN RU
Американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ряд европейских стран планируют разместить свои войска в Украине после окончания войны с Россией. Однако американские солдаты к ним не присоединятся.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил в эфире Fox News.

На вопрос о перспективе гарантий безопасности для Украины Трамп ответил, что европейские страны "собираются обеспечить их на ранних этапах".

"Они (Украина - ред.) не будут частью НАТО, но у нас есть европейские страны, и они уже вовлечены, и некоторые из них, Франция и Германия, Великобритания, хотят иметь войска на местах", - сказал он.

По мнению американского лидера, это не станет проблемой.

"Я думаю, Путин устал от этого. Я думаю, они все устали от этого. Но кто знает. Мы узнаем о президенте Путине в ближайшие пару недель, это я вам скажу. И посмотрим, чем все это закончится", - добавил президент США.

На вопрос, может ли он гарантировать отсутствие американских войск в Украине, Трамп ответил: "У вас есть мои гарантии, и я президент".

"Я просто пытаюсь предотвратить убийство людей", - добавил он.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее СМИ сообщали, что США и ЕС готовят гарантии безопасности для Украины перед возможным саммитом президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Администрации работают над укреплением оборонных возможностей Киева без ограничений.

Зеленский после саммита с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами 18 августа также заявил, что гарантии безопасности для Украины будут.

"Советники по нацбезопасности сейчас находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут. И мы сделаем все, чтобы путь к миру стал реальностью - благодаря партнерству, благодаря гарантиям безопасности и благодаря храбрости украинского народа", - подчеркнул глава государства.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, в течение последних нескольких месяцев над гарантиями безопасности для Украины работает большая группа стран, в частности Австралия и Япония.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз НАТО Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине Гарантии безопасности
Новости
"Гарантии безопасности будут": Зеленский раскрыл дальнейшие шаги после переговоров в Вашингтоне
"Гарантии безопасности будут": Зеленский раскрыл дальнейшие шаги после переговоров в Вашингтоне
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия