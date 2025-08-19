Американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп

Ряд европейских стран планируют разместить свои войска в Украине после окончания войны с Россией. Однако американские солдаты к ним не присоединятся.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил в эфире Fox News.

На вопрос о перспективе гарантий безопасности для Украины Трамп ответил, что европейские страны "собираются обеспечить их на ранних этапах".

"Они (Украина - ред.) не будут частью НАТО, но у нас есть европейские страны, и они уже вовлечены, и некоторые из них, Франция и Германия, Великобритания, хотят иметь войска на местах", - сказал он.

По мнению американского лидера, это не станет проблемой.

"Я думаю, Путин устал от этого. Я думаю, они все устали от этого. Но кто знает. Мы узнаем о президенте Путине в ближайшие пару недель, это я вам скажу. И посмотрим, чем все это закончится", - добавил президент США.

На вопрос, может ли он гарантировать отсутствие американских войск в Украине, Трамп ответил: "У вас есть мои гарантии, и я президент".

"Я просто пытаюсь предотвратить убийство людей", - добавил он.