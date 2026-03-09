ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

Рост цен на горючее: Кабмин готовит помощь украинцам, но не всем

15:14 09.03.2026 Пн
2 мин
В правительстве уже разрабатывают модели помощи из-за подорожания топлива
aimg Мария Кучерявец
Рост цен на горючее: Кабмин готовит помощь украинцам, но не всем Фото: правительство рассматривает помощь для украинцев из-за резкого подорожания топлива (Getty Images)

Кабинет министров проработает варианты мер поддержки для потребителей из-за подорожания топлива. Речь идет о тех украинцах, которые больше всего будут нуждаться в помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко по итогам встречи с представителями топливного рынка.

Читайте также: Бензин по 100 грн? Как новый скачок цен на нефть в мире изменит ценники на АЗС в Украине

Что известно о помощи и как будут контролировать цены

По словам Свириденко, Министерство экономики вместе с Минфином и Минэнерго уже прорабатывают модели помощи для тех категорий граждан, которые больше всего в ней нуждаются из-за роста цен на АЗС. Кроме того, на встрече были обсуждены:

  • Справедливые цены: Правительство требует от операторов формировать стоимость топлива без внутренних спекуляций.
  • Роль "Укрнафты": Государственная компания должна стать ориентиром справедливой цены на рынке.
  • Борьба со спекулянтами: АМКУ и Госпродпотребслужба получили задание мониторить ситуацию и реагировать на необоснованное завышение цен.
  • Ежедневный контроль: Министр энергетики ежедневно будет координировать работу с операторами для оперативного решения проблем.

Премьер подчеркнула, что нынешняя ситуация на рынке вызвана преимущественно внешними факторами, однако общей задачей правительства и бизнеса является обеспечение бесперебойного наличия топлива по всей стране.

Почему дорожает топливо в Украине и будет ли дальше расти цена

Напомним, рост цен на украинских заправках произошел на прошлой неделе на фоне эскалации на Ближнем Востоке и ажиотажа среди водителей.

Уже сегодня мировая цена на нефть перебила отметку в более 100 долларов за баррель, что может повлечь новый рост цен на топливо в Украине.

Но эксперты успокаивают: несмотря на рост стоимости новых партий, цена на АЗС Украины вряд ли достигнет отметки в 100 грн за литр, ведь большинство компаний уже заложили возможные риски в текущую стоимость.

Какие цены на украинских АЗС сейчас по состоянию на 9 марта

За последнюю неделю дизельное топливо на популярных заправках подорожало в среднем на 1-3 грн. А вот бензин и газ пока держатся на ценах, что и в прошлую пятницу.

Так, на ОККО и WOG бензин А-95 стоит около 70,99 грн, премиальный - 73,99 грн. Дизель - от 73,99 грн.

"Укрнафта": удерживает более низкие цены - А-95 по 68,99 грн, дизель - 68,99 грн.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет заявил, что ждет от сетей АЗС объяснений относительно причин поднятия цен, а президент Владимир Зеленский отметил, что государственная "Укрнафта" уменьшит наценку для стабилизации рынка.

