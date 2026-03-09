Рост цен на горючее: Кабмин готовит помощь украинцам, но не всем
Кабинет министров проработает варианты мер поддержки для потребителей из-за подорожания топлива. Речь идет о тех украинцах, которые больше всего будут нуждаться в помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко по итогам встречи с представителями топливного рынка.
Что известно о помощи и как будут контролировать цены
По словам Свириденко, Министерство экономики вместе с Минфином и Минэнерго уже прорабатывают модели помощи для тех категорий граждан, которые больше всего в ней нуждаются из-за роста цен на АЗС. Кроме того, на встрече были обсуждены:
- Справедливые цены: Правительство требует от операторов формировать стоимость топлива без внутренних спекуляций.
- Роль "Укрнафты": Государственная компания должна стать ориентиром справедливой цены на рынке.
- Борьба со спекулянтами: АМКУ и Госпродпотребслужба получили задание мониторить ситуацию и реагировать на необоснованное завышение цен.
- Ежедневный контроль: Министр энергетики ежедневно будет координировать работу с операторами для оперативного решения проблем.
Премьер подчеркнула, что нынешняя ситуация на рынке вызвана преимущественно внешними факторами, однако общей задачей правительства и бизнеса является обеспечение бесперебойного наличия топлива по всей стране.
Почему дорожает топливо в Украине и будет ли дальше расти цена
Напомним, рост цен на украинских заправках произошел на прошлой неделе на фоне эскалации на Ближнем Востоке и ажиотажа среди водителей.
Уже сегодня мировая цена на нефть перебила отметку в более 100 долларов за баррель, что может повлечь новый рост цен на топливо в Украине.
Но эксперты успокаивают: несмотря на рост стоимости новых партий, цена на АЗС Украины вряд ли достигнет отметки в 100 грн за литр, ведь большинство компаний уже заложили возможные риски в текущую стоимость.
Какие цены на украинских АЗС сейчас по состоянию на 9 марта
За последнюю неделю дизельное топливо на популярных заправках подорожало в среднем на 1-3 грн. А вот бензин и газ пока держатся на ценах, что и в прошлую пятницу.
Так, на ОККО и WOG бензин А-95 стоит около 70,99 грн, премиальный - 73,99 грн. Дизель - от 73,99 грн.
"Укрнафта": удерживает более низкие цены - А-95 по 68,99 грн, дизель - 68,99 грн.
Напомним, ранее Антимонопольный комитет заявил, что ждет от сетей АЗС объяснений относительно причин поднятия цен, а президент Владимир Зеленский отметил, что государственная "Укрнафта" уменьшит наценку для стабилизации рынка.