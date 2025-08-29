ua en ru
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський

П'ятниця 29 серпня 2025 16:20
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Є очікувані та дуже неочікувані країни, які готові відправити свої війська в Україну після завершення війни з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.

Зеленський зазначив, що підтверджень та конкретики від країн, які готові відправити війська в Україну поки що немає.

"Я вважаю, що підтвердження - це коли та чи інша країна говорить конкретно з цифрами, на що вона готова. Теоретично розуміємо кілька країн, які готові на такі кроки. Є очікувані країни, а є дуже неочікувані, скажу так. Але не для інтриги, просто ділюся тим, що ми маємо", - розповів президент.

Відправка військ в Україну

Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Головною темою обговорення стали гарантії безпеки для України.

Союзники розглянули можливість гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.

У ході переговорів президент США Дональд Трамп підтвердив участь США у цих гарантіях, однак наголосив, що основне навантаження має лягти на європейських партнерів, і виключив відправку американських військових до України.

Натомість "коаліція рішучих" оголосила готовність розгорнути сили стримування в Україні. Після зустрічі у Білому домі близько 10 країн погодились відправити війська до України. Коаліція також направить своїх військових планувальників до США для консультацій.

Зокрема, у Німеччині заявили, що не відкидають можливості розміщення свого військового контингенту в Україні, а Велика Британія прямо наголосила на готовності направити війська вже в перший тиждень після набуття чинності потенційною мирною угодою або домовленістю про припинення вогню з Росією.

Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти.

Бельгія також готова відправити свої війська в Україну в рамках миротворчої місії після закінчення війни з Росією.

Туреччина в межах гарантій безпеки теж допускає відправку військових до України.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що його країна не відправлятиме війська в Україну.

Речник уряду Греції Павлос Марінакіс також повідомив, що країна "допоможе в такій справі, але не військами".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс сказав, що передчасно обговорювати відправку військ в Україну. За його словами, насамперед потрібно укласти мирний договір і зрозуміти, які основні елементи цієї угоди, якими будуть гарантії безпеки і роль європейських країн.

Водночас президент України Володимир Зеленський хоче бачити в Україні військовий контингент "великих держав".

