Кабмин назначил новых заместителей Резникова и Клименко
Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImages)
Сегодня, 14 февраля решением Кабинета министров Украины были назначены новые заместители министра обороны Алексея Резникова и министра внутренних дел Игоря Клименко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министра Кабинета Министров Украины Олега Немчинова.
Сегодня на заседании Кабинет министров Украины принял распоряжение:
Уволить:
- Ивана Руснака с должности первого замминистра обороны;
- Олег Гайдук с должности заместителя министра обороны;
- Александра Котия с должности замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности;
- Юлию Ворону с должности первого заместителя Председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;
- Анатолия Посполитака с должности заместителя Председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
Назначить:
- Александра Павлюка – первым заместителем министра обороны;
- Богдана Драпятого – заместителем министра внутренних дел;
- Екатерины Павличенко – заместителем министра внутренних дел;
- Алексея Сергеева – заместителем министра внутренних дел;
- Василия Тетери – заместителем министра внутренних дел;
- Леонида Тимченко – заместителем министра внутренних дел;
- Инны Ящук - государственным секретарем министерства внутренних дел.
Напомним, недавно Кабмин уволил всех заместителей главы МВД.
Кроме того, РБК-Украина сегодня сообщила имена трех кандидатов, которых Резников выдвинул на должности заместителей главы Минобороны.
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