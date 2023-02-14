Кабмин назначил новых заместителей Резникова и Клименко

Сегодня, 14 февраля решением Кабинета министров Украины были назначены новые заместители министра обороны Алексея Резникова и министра внутренних дел Игоря Клименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министра Кабинета Министров Украины Олега Немчинова.

Сегодня на заседании Кабинет министров Украины принял распоряжение: Уволить:

Напомним, недавно Кабмин уволил всех заместителей главы МВД.

Кроме того, РБК-Украина сегодня сообщила имена трех кандидатов, которых Резников выдвинул на должности заместителей главы Минобороны.

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