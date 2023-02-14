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Кабмин назначил новых заместителей Резникова и Клименко

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Украина, Вторник 14 февраля 2023 16:20
Кабмин назначил новых заместителей Резникова и Клименко Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 февраля решением Кабинета министров Украины были назначены новые заместители министра обороны Алексея Резникова и министра внутренних дел Игоря Клименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министра Кабинета Министров Украины Олега Немчинова.

Сегодня на заседании Кабинет министров Украины принял распоряжение:

Уволить:

  • Ивана Руснака с должности первого замминистра обороны;
  • Олег Гайдук с должности заместителя министра обороны;
  • Александра Котия с должности замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности;
  • Юлию Ворону с должности первого заместителя Председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;
  • Анатолия Посполитака с должности заместителя Председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Назначить:

  • Александра Павлюка – первым заместителем министра обороны;
  • Богдана Драпятого – заместителем министра внутренних дел;
  • Екатерины Павличенко – заместителем министра внутренних дел;
  • Алексея Сергеева – заместителем министра внутренних дел;
  • Василия Тетери – заместителем министра внутренних дел;
  • Леонида Тимченко – заместителем министра внутренних дел;
  • Инны Ящук - государственным секретарем министерства внутренних дел.

Напомним, недавно Кабмин уволил всех заместителей главы МВД.

Кроме того, РБК-Украина сегодня сообщила имена трех кандидатов, которых Резников выдвинул на должности заместителей главы Минобороны.

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Министерство внутренних дел Украины
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