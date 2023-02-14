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Союзники помогут Украине перейти в контрнаступление весной, - глава Пентагона

Новина українською →
Брюссель, Вторник 14 февраля 2023 11:22
Союзники помогут Украине перейти в контрнаступление весной, - глава Пентагона Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Страны-партнеры будут продолжать оказывать Украине поддержку в борьбе с российской агрессией. Союзники обещают помочь украинцам весной перейти в контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина на заседании в формате Рамштайн.

"Все страны со всего мира продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения (касательно военной поддержки Украины - ред.). Вместе эта Контактная группа четко заявляет, что мы будем поддерживать Украину в ее борьбе. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной", - заявил Остин.

Он заверил, что страны-партнеры будут делать все необходимое, чтобы Украина получила всю ту помощь, которую ей пообещали.

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что этот год для Украины будет победным и анонсировал большое контрнаступление ВСУ весной.

Добавим, ранее NYT назвало самое вероятное направление контрнаступления Украины, которое ожидается в скором времени, по данным издания, оно будет на юге с центром в Мелитополе.

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