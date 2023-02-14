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Зеленский ввел в состав Ставки новых руководителей СБУ и МВД

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Киев, Вторник 14 февраля 2023 13:59
Зеленский ввел в состав Ставки новых руководителей СБУ и МВД Фото: Игорь Клименко и Василий Малюк (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего главу Службы безопасности Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

"Утвердить в персональном составе Ставки верховного главнокомандующего таких лиц: Клименко Игорь Владимирович - министр внутренних дел Украины и Малюк Василий Васильевич - глава Службы безопасности Украины", - говорится в указе президента.

Вместе с тем глава государства прекратил членство в составе Ставки погибшего в авиакатастрофе в Броварах бывшего главы МВД Дениса Монастырского.

Напомним, что 7 февраля Верховная рада поддержала назначение Василия Малюка главой СБУ, а Игоря Клименко министром внутренних дел.

Добавим, что 11 февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел новоназначенных глав СБУ и МВД в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Владимир Зеленский Служба безопасности Украины Министерство внутренних дел Украины
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