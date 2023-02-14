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В Польше спрогнозировали положительное решение по истребителям для Украины

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Брюссель, Вторник 14 февраля 2023 16:53
В Польше спрогнозировали положительное решение по истребителям для Украины Фото: Мариуш Блащак, министр обороны Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Дискуссии о передаче Украине западных истребителей, вероятно, завершатся положительным решением. Но для этого необходимо давление.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы осознаем, что наш потенциал в этой области ограничен, потому что у нас всего 48 самолетов F-16, но у союзников потенциал гораздо больше, поэтому я думаю, что этот разговор... закончится положительным решением. Вы просто должны оказать давление", - отметил Блащак перед встречей глав Минобороны стран НАТО.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что США допускают передачу Украине истребителей или разрешение на их реэкспорт.

Также мы писали, что премьер Британии Риши Сунак поручил Министерству обороны изучить, какие истребители его страна может потенциально передать Украине.

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