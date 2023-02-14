Землетрясение в Турции: количество погибших превысило 35 тысяч

В Турции в результате землетрясений, которые произошли 6 февраля, погибли 35 418 человек. При этом 105 505 человек получили ранения.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Duvar .

По его словам, 211 тысяч домов в зоне землетрясения были разрушены, и они подлежат немедленному сносу.

Эрдоган также добавил, что 98% разрушенных зданий были построены до 1999 года. При этом он подчеркнул, что уже в марте начнется строительство 30 тысяч домов.

"Мы восстановим каждый дом, каждое рабочее место, которое землетрясение разрушило или сделало непригодным для проживания, и передадим их бенефициарам. Строительство всех домов, которые мы построим вдали от линий разлома, начнется постепенно в течение нескольких месяцев", - сказал Эрдоган.

Президент также добавил, что турецкие власти выделят по 100 тысяч лир (более 6,5 тысяч долларов) наличными родственникам погибших в результате землетрясения для их неотложных нужд.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

В результате землетрясений в Турции погибли пять украинцев, в частности семья из Запорожья.

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