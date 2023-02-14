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В Украине могут отменить праздники 1 мая и 8 марта, - законопроект

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Вторник 14 февраля 2023 11:37
В Украине могут отменить праздники 1 мая и 8 марта, - законопроект Фото: Раде предлагают отменить праздники 1 мая и 8 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Верховную раду внесли проект закона, которым предлагают отменить праздники 1 мая и 8 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект.

Так, вместо праздников 1 мая (День труда), 8 марта (Международный женский день) и 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне) предлагается внедрить следующие праздничные даты:

  • 25 февраля - День украинской женщины (День украинки). В этот день родилась украинская поэтесса Леся Украина;
  • 9 марта - Швченковский день - День рождения поэта Тараса Шевченко;
  • второе воскресенье мая - День матери.

"Украинская нация переживает период возрождения, свершилась Революция
Достоинства и ведется ожесточенная война с агрессором - РФ. Именно сейчас восстанавливается украинский взгляд на мир и формируются новые традиции нации-победителя, требующего закрепления и на символическом уровне государственного календаря, покончив с навязанными традициями прошлого наследия", - говорится в пояснительно записке законопроекта.

Как известно, в мирное время в Украине было несколько праздников, которые сопровождались дополнительными выходными. Однако на период действия военного положения в стране отменили все праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде.

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