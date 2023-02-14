Два самолета и 740 оккупантов: Генштаб назвал потери России за сутки
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 14 февраля (t.me/V_Zelenskiy_official)
По данным на утро вторника, 14 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 740 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 139 080 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили два вражеских самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 139080 (+740) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3286 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 6500 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 2299 (+9) ед,
- РСЗО - 466 (+1) ед,
- средства ПВО - 234 (+0) ед,
- самолетов - 298 (+2) ед,
- вертолетов - 286 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2011 (+4),
- крылатые ракеты - 857 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5155 (+5) ед,
- специальная техника - 218 (+1)
Как сообщалось, ВСУ уничтожили два военных самолета российских войск - бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25.
Напомним, российские войска понесли серьезные потери возле Угледара Донецкой области и продолжают попытки наступления в районе Бахмута.
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