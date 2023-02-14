Два самолета и 740 оккупантов: Генштаб назвал потери России за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 14 февраля (t.me/V_Zelenskiy_official)

По данным на утро вторника, 14 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 740 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 139 080 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили два вражеских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.