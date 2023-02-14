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Два самолета и 740 оккупантов: Генштаб назвал потери России за сутки

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Украина, Вторник 14 февраля 2023 08:08
Два самолета и 740 оккупантов: Генштаб назвал потери России за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 14 февраля (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро вторника, 14 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 740 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 139 080 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили два вражеских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 139080 (+740) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3286 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6500 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 2299 (+9) ед,
  • РСЗО - 466 (+1) ед,
  • средства ПВО - 234 (+0) ед,
  • самолетов - 298 (+2) ед,
  • вертолетов - 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2011 (+4),
  • крылатые ракеты - 857 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5155 (+5) ед,
  • специальная техника - 218 (+1)

Как сообщалось, ВСУ уничтожили два военных самолета российских войск - бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25.

Напомним, российские войска понесли серьезные потери возле Угледара Донецкой области и продолжают попытки наступления в районе Бахмута.

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