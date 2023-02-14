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На юг Херсонской области завезли 200 росгвардейцев, чтобы подавить бунт оккупантов

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Херсонская область, Вторник 14 февраля 2023 12:43
На юг Херсонской области завезли 200 росгвардейцев, чтобы подавить бунт оккупантов Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На юг оккупированной части Херсонской области привезли 200 росгвардейцев. Они должны подавлять бунты, возникающие среди россиян из-за недовольства командованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Морально-психологическое состояние подразделений (россиян - ред.) не очень высокое - они растеряны, обладают бунтарским духом, они недовольны командованием, обеспечением", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что на настроение врага, в частности, влияет результативная работа украинских сил по перекрытию логистики оккупантов.

"На днях туда (на оккупированную часть Херсонской области - ред.) было направлено около 200 военнослужащих росгвардии для того, чтобы усилить давление на местное население и навести порядок внутри подразделений, где просыпается этот бунтарский дух", - рассказала Гуменюк.

Напомним, что это далеко не первая практика российского командования по борьбе с недовольством оккупантов. Недавно РФ также направила в Донбасс спецподразделения, которые должны ликвидировать бунты среди захватчиков.

Добавим, недавно ГУР перехватило разговор, в котором российский военный рассказал о нежелании оккупантов воевать и о плохих условиях быта.

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Херсонская область Росгвардия
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