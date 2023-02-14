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Греция передала Украине 20 БМП-1, - министр обороны

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Вторник 14 февраля 2023 19:25
Греция передала Украине 20 БМП-1, - министр обороны Фото: Греция передала Украине 20 БМП-1 (defence-ua.com)
Автор: Татьяна Степанова

Греция в рамках военной помощи Украине предоставила боеприпасы и 20 бронированных машин БМП-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Греции.

На конференции Контактной группы по вопросам обороны Украины министр обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил о том, что страна передала Украине в рамках гуманитарной и оборонной помощи 20 единиц БМП-1 и боеприпасы.

Панагиотопулос также подчеркнул, что Греция и дальше будет поддерживать праведную борьбу украинского народа за защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Греция готова отказаться от немецких БМП Marder в пользу Украины.

Также ранее мы писали, что Греция не сможет поставлять танки Leopard Украине из-за напряженных отношений с Турцией.

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