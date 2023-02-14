Греция передала Украине 20 БМП-1, - министр обороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Греции.

На конференции Контактной группы по вопросам обороны Украины министр обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил о том, что страна передала Украине в рамках гуманитарной и оборонной помощи 20 единиц БМП-1 и боеприпасы.

Панагиотопулос также подчеркнул, что Греция и дальше будет поддерживать праведную борьбу украинского народа за защищать суверенитет и территориальную целостность страны.