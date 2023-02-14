ua ru
Вт, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Норвегия отправила Украине четверть своего парка танков Leopard 2

Новина українською →
Украина, Вторник 14 февраля 2023 14:35
Норвегия отправила Украине четверть своего парка танков Leopard 2 Фото: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Норвегия отправляет в Украину восемь танков Leopard 2, чтобы укрепить военную мощь в войне против России. Дополнительно будет предоставлено еще четыре танка специального назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что "как никогда важно поддержать борьбу Украины за свободу".

В дополнение к танкам Leopard 2, которые составляют почти четверть всего парка боевых машин, Норвегия намерена предоставить четыре других танка специального назначения в зависимости от того, какая поддержка нужна Украине.

Министерство обороны страны заявило, что оно также профинансирует дополнительные боеприпасы и любые необходимые запасные части.

На этой неделе украинские солдаты начали тренировки на немецких танках Leopard 2 в Польше и Германии.

Напомним, в ближайшие годы Норвегия увеличит расходы из своего суверенного фонда для финансирования военной и гражданской помощи Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Норвегия Война России против Украины
NEWS
Рамштайн-9: чего ждать Украине от очередной встречи союзников
Рамштайн-9: чего ждать Украине от очередной встречи союзников
DAILY
Прицел на новую программу. Чего ждать от переговоров Украины с МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Прицел на новую программу. Чего ждать от переговоров Украины с МВФ