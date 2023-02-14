Норвегия отправила Украине четверть своего парка танков Leopard 2

Норвегия отправляет в Украину восемь танков Leopard 2, чтобы укрепить военную мощь в войне против России. Дополнительно будет предоставлено еще четыре танка специального назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что "как никогда важно поддержать борьбу Украины за свободу".

В дополнение к танкам Leopard 2, которые составляют почти четверть всего парка боевых машин, Норвегия намерена предоставить четыре других танка специального назначения в зависимости от того, какая поддержка нужна Украине.

Министерство обороны страны заявило, что оно также профинансирует дополнительные боеприпасы и любые необходимые запасные части.