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Танковая коалиция. Восемь стран предоставят Украине Leopard, - Пентагон

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Брюссель, Вторник 14 февраля 2023 12:01
Танковая коалиция. Восемь стран предоставят Украине Leopard, - Пентагон Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Восемь стран предоставят Украине танки Leopard немецкого производства. Кроме того, США и Чехия дадут дополнительные танки к уже полученным от Польши Т-72.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина в ходе заседания в формате "Рамштайн".

Он отметил, что США, Германия и Нидерланды предоставят Украине системы ПВО американского производства Patriot. В свою очередь Франция и Италия передадут системы противовоздушной обороны SAMP/T.

Также Остин отметил, что к танковой коалиции уже присоединились десяток стран. По его словам, Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды передадут танки Leopard, а США и Чехия - другое вооружение.

"США и Чехия дадут танки в дополнение к уже полученным от Польши Т-72", - заявил он.

Остин добавил, что другие страны согласились помочь в поставке боеприпасов.

Глава Пентагона не раскрыл детали и сроки указанной военной помощи.

Напомним, Ллойд Остин на открытии встречи в формате "Рамштайн" заявил, что партнеры помогут Украине весной перейти в контрнаступление.

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