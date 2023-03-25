Россияне обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне, ранены

Российские войска сегодня, 25 марта, обстреляли Херсон. Оккупанты ударили по пункту выдачи гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"Вчера ночью армия РФ атаковала "Пункт несокрушимости" в Константиновке в Донецкой области, сегодняшняя цель российской артиллерии - пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне", - написал Прокудин.

По его словам, из-за обстрелов пострадали два человека - 41-летняя женщина и 25-летний мужчина.

"С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их госпитализировали в больницу", - сообщил глава ОВА.

Напомним, что российские оккупанты за прошедшие сутки 67 раз обстреляли территорию Херсонской области, а сам областной центр захватчики атаковали 7 раз.

Добавим, что вчера войска РФ также обстреливали Херсон. Оккупанты ударили по плавне, в результате чего один человек погиб, а еще один получил ранения.

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