Перевод часов. УЗ напомнила о времени в билетах на поезд

С завтрашнего дня, 26 марта, время отправления и прибытия поездов в билетах будет указываться уже с учетом перехода на летнее время.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

"В это воскресенье вместе со всей страной переходим на летнее время: 26 марта в 03:00 по киевскому времени стрелки часов переводим на один час вперед - и мы сразу на час ближе к победе", - пишет пресс-служба.

В "Укрзализныце" напомнили о том, что смартфоны и другие современные гаджеты переходят на новое время автоматически. В то же время, кнопочные телефоны и механические часы придется переводить вручную.

"Время отправления и прибытия поездов в билетах 26 марта указывается уже с учетом перевода стрелок часов, ведь все изменения "Укрзалізниця" внесла и согласовала заранее", - отмечает пресс-служба.