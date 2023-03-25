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Перевод часов. УЗ напомнила о времени в билетах на поезд

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Суббота 25 марта 2023 12:53
Перевод часов. УЗ напомнила о времени в билетах на поезд Фото: Перевод часов. УЗ напомнила о времени в билетах на поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С завтрашнего дня, 26 марта, время отправления и прибытия поездов в билетах будет указываться уже с учетом перехода на летнее время.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

"В это воскресенье вместе со всей страной переходим на летнее время: 26 марта в 03:00 по киевскому времени стрелки часов переводим на один час вперед - и мы сразу на час ближе к победе", - пишет пресс-служба.

В "Укрзализныце" напомнили о том, что смартфоны и другие современные гаджеты переходят на новое время автоматически. В то же время, кнопочные телефоны и механические часы придется переводить вручную.

"Время отправления и прибытия поездов в билетах 26 марта указывается уже с учетом перевода стрелок часов, ведь все изменения "Укрзалізниця" внесла и согласовала заранее", - отмечает пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что перевод часов в Украине запланирован 26 марта.

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