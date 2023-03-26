Украина перешла на летнее время, стрелки перевели на час вперед

Этой ночью, 26 марта в 03:00, Украина перешла на летнее время. Все часы в стране перевели час вперед.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Обычно в Украине на летнее время переход происходит в последнее воскресенье марта. В этом году переход пришелся именно на ночь с 25 на 26 марта. Возврат на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября в 4:00 утра. Тогда же часы переводят на час назад соответственно.

Несмотря на то, что на работу придется вставать несколько раньше, обычно увеличение светового дня способствует более легкому пробуждению утром.

Стоит добавить, что владельцам смартфонов или современных гаджетов не стоит переживать, поскольку их устройства вероятно автоматически "перевели стрелки". В то же время кнопочные телефоны и механические часы придется переводить вручную.

Также согласно заявлению "Укрзализныци", отныне время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом перевода стрелок часов.