Боррель заявил, что ядерное оружие РФ в Беларуси будет угрожать безопасности ЕС

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Он отметил, что Белоруссия может и должна это остановить. По его словам, ЕС в любом случае готов ответить на эскалацию последующими санкциями.

"Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности", - написал он.