Новые Challenger 2 от Британии и тренировки украинских пилотов в США: новости за выходные
Украина получит вдвое больше танков Challenger 2 от Британии, чем раньше обещал Лондон. Тем временем украинские пилоты прибыли в США для тренировок на симуляторах.
Более детально о том, что произошло 4 и 5 марта, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- По данным британской разведки, Украина укрепляет район Бахмута элитными подразделениями.
- Россия не планирует вторжение в Украину со стороны Беларуси в краткосрочной перспективе. Она перебрасывает свои силы оттуда на фронт, пишет "Беларускі Гаюн".
- Глава "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин заявил, что украинская сторона знала о проведении операции в Брянской области.
- Опыт ВСУ позволяет перестраивать оборону и в дальнейшем сопротивляться, несмотря на подрыв россиянами мостов в Бахмуте, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.
- Украинские военные ликвидировали за сутки, 4 марта, 930 российских солдат.
- Россия продолжает готовиться к возможным ракетным атакам. Враг может нанести точечные удары по Украине, заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
- Российское руководство пытается скрыть данные о потерях в Украине. Однако оккупационные войска понимают масштабы потерь, поэтому отказываются идти в наступление, заявила замминистра обороны Анна Маляр.
Украина получит от Британии вдвое больше танков Challenger 2, чем было обещано, - Пристайко
В некоторых случаях помощь Британии Украине оказывается больше, чем запрашивал Киев. Количество переданных ВСУ танков Challenger 2 вырастет вдвое, рассказал посол Вадим Пристайко.
Он уточнил, что Украина запрашивала у Британии 14 танков Challenger 2, однако после визита президента Владимира Зеленского оказалось, что их количество возрастет вдвое.
Два украинских пилота прибыли в США для обучения на симуляторе F-16 - NBC
По данным NBC, два украинских пилота находятся в США для прохождения оценки их навыков пилотирования боевых самолетов, включая истребители F-16.
Оценка навыков украинских пилотов проводится на симуляторах на военной базе в Тусоне, штат Аризона, и может быть продолжена привлечением других украинских пилотов.
Немецкий концерн Rheinmetall хочет построить танковый завод в Украине
Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall намерен построить танковый завод в Украине. Касательно чего уже ведутся переговоры.
"Примерно за 200 млн евро в Украине может быть построен завод Rheinmetall, который бы выпускал до 400 (танков - ред.) Panther в год. Переговоры с украинским правительством многообещающие, и я надеюсь, что решение будет принято в ближайшие два месяца", - сказал руководитель компании Армин Паппергер.
Когда Кабмин выберет нового директора НАБУ: ответ Шмыгаля
Конкурсная комиссия определила и подала Кабинету министров Украины свои предложения по трем финалистам отбора на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, рассказал премьер Денис Шмыгаль.
Он добавил, что правительство уже на ближайшем заседании утвердит директора НАБУ.
В Германию прибыли 90 БТР Stryker для Украины
В Германию доставили боевые машины Stryker, которые США направили в Украину.
"США отправили 90 боевых машин Stryker, они уже прибыли в Германию, откуда отправятся в Украину", - пишут в сети.
Немецкий Rheinmetall хочет купить 96 танков Leopard 1 в Швейцарии для Украины, - СМИ
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall хочет купить 96 танков Leopard 1 у швейцарской оборонной фирмы Ruag для отправки в Украину, пишет Tages-Anzeiger.
Пока правительство Швейцарии выступает против такой возможности поставок.
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