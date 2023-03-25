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Путин якобы по просьбе Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси

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Суббота 25 марта 2023 19:34
Путин якобы по просьбе Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин решил разместить ядерное оружие на территории Беларуси. При этом он подчеркнул, что об этом его якобы попросил самопровозглашенный президент Республики Александр Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление диктатора.

"Заявление Британии стало поводом для переговоров с Лукашенко, но Минск давно просит разместить в них российское тактическое ядерное оружие", - сказал Путин.

Он отметил, что РФ не передает Беларуси тактическое ядерное оружие, но разместит его и научит военных, как США в Европе.

Российский диктатор также заявил, что уже 1 июля на территории Беларуси вроде бы завершат строительство хранилища для ядерного оружия.

По его словам, белорусам были переоборудованы самолеты - 10 типов готовы к применению тактического оружия.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что, по словам замминистра обороны Британии Аннабель Голди, Лондон передаст Украине снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2.

Недавно в МИД Британии заявили, что снаряды с обедненным ураном используются в вооружении, поскольку легче пробивают броню. Их передача ВСУ не является ядерной эскалацией. В ведомстве также отметили, что Россия единственная, кто говорит о ядерном оружии.

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