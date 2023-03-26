ua ru
Вс, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путин признается, что ему страшно. У Зеленского отреагировали на заявление о ядерном оружии в Беларуси

Новина українською →
Воскресенье 26 марта 2023 13:04
Путин признается, что ему страшно. У Зеленского отреагировали на заявление о ядерном оружии в Беларуси Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Заявлением о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси российский диктатор Владимир Путин фиксирует свое участие в совершении преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

По его словам, Путин очень предсказуемый.

"Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что ему страшно, он проиграет и ему осталось только пугать тактикой", - написал Подоляк.

К тому же, таким образом, российский диктатор вновь фиксирует свое участие в совершении преступления, нарушая договор о нераспространении ядерного оружия.

Напомним, Путин заявил, что решил разместить ядерное оружие в Беларуси якобы по просьбе Лукашенко.

Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) осудила заявление Путина о размещении вооружений в Беларуси.

Аналитики ISW предполагают, что Путин хотел разместить ядерное оружие в Беларуси до вторжения в Украину.

Между тем секретарь СНБО Алексей Данилов считает заявление диктатора шагом к внутренней дестабилизации страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Российская Федерация Михаил Подоляк Ядерное оружие
NEWS
ВСУ отбили часть трассы Е40 севернее Бахмута: карты боев ISW
ВСУ отбили часть трассы Е40 севернее Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию