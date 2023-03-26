Путин признается, что ему страшно. У Зеленского отреагировали на заявление о ядерном оружии в Беларуси

Заявлением о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси российский диктатор Владимир Путин фиксирует свое участие в совершении преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

По его словам, Путин очень предсказуемый.

"Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что ему страшно, он проиграет и ему осталось только пугать тактикой", - написал Подоляк.

К тому же, таким образом, российский диктатор вновь фиксирует свое участие в совершении преступления, нарушая договор о нераспространении ядерного оружия.

Напомним, Путин заявил, что решил разместить ядерное оружие в Беларуси якобы по просьбе Лукашенко.

Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) осудила заявление Путина о размещении вооружений в Беларуси.

Аналитики ISW предполагают, что Путин хотел разместить ядерное оружие в Беларуси до вторжения в Украину.

Между тем секретарь СНБО Алексей Данилов считает заявление диктатора шагом к внутренней дестабилизации страны.

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