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Международная антиядерная кампания осудила решение Путина по оружию в Беларуси

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США, Суббота 25 марта 2023 22:28
Международная антиядерная кампания осудила решение Путина по оружию в Беларуси Фото: международная антиядерная кампания осудила решение Путина (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 марта, международная кампания по запрету ядерного оружия (ICAN) осудила заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении вооружений в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Пока у президента Путина есть ядерное оружие, Европа не может быть в безопасности", - заявили в ICAN.

По их словам, Путин оправдывает эту опасную эскалацию, ссылаясь на десятилетия ядерного обмена НАТО.

"Пока страны продолжают свое соучастие в рассмотрении ядерного оружия как нечто иное, чем глобальная проблема, это помогает Путину прикрываться таким поведением", - заявил временный исполнительный директор ICAN Даниэль Хогста.

Напомним, сегодня Путин якобы по просьбе Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси.

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