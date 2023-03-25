Международная антиядерная кампания осудила решение Путина по оружию в Беларуси

Сегодня, 25 марта, международная кампания по запрету ядерного оружия (ICAN) осудила заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении вооружений в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Пока у президента Путина есть ядерное оружие, Европа не может быть в безопасности", - заявили в ICAN.

По их словам, Путин оправдывает эту опасную эскалацию, ссылаясь на десятилетия ядерного обмена НАТО.

" Пока страны продолжают свое соучастие в рассмотрении ядерного оружия как нечто иное, чем глобальная проблема, это помогает Путину прикрываться таким поведением", - заявил временный исполнительный директор ICAN Даниэль Хогста.

Напомним, сегодня Путин якобы по просьбе Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.