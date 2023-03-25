ua ru
Сб, 25 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве транспорт будет ходить дольше: названы дата и графики

Новина українською →
Киев, Суббота 25 марта 2023 11:52
В Киеве транспорт будет ходить дольше: названы дата и графики Фото: в Киеве транспорт будет ходить дольше на час с 26 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве с воскресенья, 26 марта, общественный транспорт будет работать дольше. Это новшество касается как наземного транспорта, так и метрополитена и фуникулера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"С 26 марта общественный транспорт столицы будет работать на час дольше", – говорится в сообщении.

А именно:

  • наземный транспорт - с 05:30 до 23:30;
  • метрополитен - с 06:00 до 23:00;
  • фуникулер - с 07:00 до 22:00.

Актуальный график работы маршрутов общественного транспорта, в том числе и отправка последних рейсов, есть на сайтах КП "Киевпасстранс" и КП "Киевский метрополитен". Кроме того, сервис движения транспорта находится в приложении "Киев Цифровой".

Как сообщалось, комендантский час в Киеве сократят уже 26 марта. Он будет действовать с 00:00 до 05:00 утра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
В Украине отключают отопление. Где и когда завершается отопительный сезон
В Украине отключают отопление. Где и когда завершается отопительный сезон
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию