ua ru
Вс, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В 200 км до Москвы. В российском Киреевске заявляют о взрыве из-за беспилотника

Новина українською →
Россия, Воскресенье 26 марта 2023 16:34
В 200 км до Москвы. В российском Киреевске заявляют о взрыве из-за беспилотника Фото: взрыв в Тульской области (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 марта, в российском городе Киреевск Тульской области произошел взрыв. В результате которого были повреждены частный и многоэтажный дом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По информации российских СМИ, причиной взрыва мог быть беспилотный летательный аппарат.

В результате взрыва пострадал как минимум один частный дом, в многоквартирном панельном доме выбиты окна. Кроме того, россияне сообщают, что могли пострадать жители.

Российские пропагандисты заявляют о якобы падении беспилотника Ту-141 "Стриж". Такие беспилотники находятся на вооружении и России, и Украины.

Информации от власти города пока нет.

Обновлено в 16:40

В Комитете по региональной безопасности Тульской области сообщили, что в результате взрыва в Киреевском районе пострадали два человека, они получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь.

Кроме того, повреждения получили три жилых дома. Место происшествия оцеплено, там работают оперативные службы.

"Пока угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет", - добавили в комитете.

Напомним, на днях мощный взрыв прогремел в одном из городов Ростовской области РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

повідомили

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Тула Взрыв Война России против Украины
NEWS
Путин признается, что ему страшно. У Зеленского отреагировали на заявление о ядерном оружии в Беларуси
Путин признается, что ему страшно. У Зеленского отреагировали на заявление о ядерном оружии в Беларуси
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию