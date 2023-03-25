Оккупанты взяли под контроль заповедник "Аскания-Нова"
Россияне вместе с коллаборантами установили оккупационную администрацию в биосферном заповеднике "Аскания-Нова", который находится в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу заповедника.
Там отметили, что 20 марта на территорию заповедника прибыли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, коллаборант Владимир Сальдо и неизвестная личность в роли "директора", которого назначили так называемые "власти региона".
"Таким образом, дальнейшее сохранение природоохранного, научно-исследовательского учреждения международного значения - биосферного заповедника "Аскания-Нова" - не может быть обеспечено украинской администрацией и находится под непосредственной угрозой", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что пока персонал продолжает исполнять свои обязанности и осуществляет необходимый уход за коллекциями.
При этом отмечается, что несмотря на оккупацию территории, отсутствие текущих расходов и нарушенную транспортную логистику, учреждение функционировало в украинском формате. Сотрудники осуществляли предусмотренные объемы работ.
Напомним, ранее стало известно, что в июле прошлого года россияне назначили фейкового директора в институте "Аскания-Нова".
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