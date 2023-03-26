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В Пентагоне отреагировали на заявления РФ о размещении ядерного оружия в Беларуси

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Вашингтон, Воскресенье 26 марта 2023 01:43
В Пентагоне отреагировали на заявления РФ о размещении ядерного оружия в Беларуси Фото: в Пентагоне отреагировали на заявления РФ о ядерном оружии в Беларуси (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Пентагоне отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина о планах по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что США пока не видят причин для изменения готовности своих ядерных сил, а также готовности РФ к применению атомного оружия.

"Мы видели сообщения о заявлении России и будем продолжать следить за ситуацией. Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие ", - говорится в заявлении пресс-службы Минобороны США.

В пресс-службе Пентагона также подчеркнули, что США по-прежнему привержены коллективной обороне альянса НАТО.

Напомним, сегодня Путин якобы по просьбе Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси. Сообщается, что РФ не передает Беларуси тактическое ядерное оружие, но разместит его и научит военных.

Позже международная кампания по запрету ядерного оружия (ICAN) осудила заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении вооружений в Беларуси.

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