В Пентагоне отреагировали на заявления РФ о размещении ядерного оружия в Беларуси
В Пентагоне отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина о планах по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что США пока не видят причин для изменения готовности своих ядерных сил, а также готовности РФ к применению атомного оружия.
"Мы видели сообщения о заявлении России и будем продолжать следить за ситуацией. Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие ", - говорится в заявлении пресс-службы Минобороны США.
В пресс-службе Пентагона также подчеркнули, что США по-прежнему привержены коллективной обороне альянса НАТО.
Напомним, сегодня Путин якобы по просьбе Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси. Сообщается, что РФ не передает Беларуси тактическое ядерное оружие, но разместит его и научит военных.
Позже международная кампания по запрету ядерного оружия (ICAN) осудила заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении вооружений в Беларуси.
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