В Пентагоне отреагировали на заявления РФ о размещении ядерного оружия в Беларуси

В Пентагоне отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина о планах по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что США пока не видят причин для изменения готовности своих ядерных сил, а также готовности РФ к применению атомного оружия.

"Мы видели сообщения о заявлении России и будем продолжать следить за ситуацией. Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие ", - говорится в заявлении пресс-службы Минобороны США.

В пресс-службе Пентагона также подчеркнули, что США по-прежнему привержены коллективной обороне альянса НАТО.