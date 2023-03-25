МАГАТЭ анонсировало визит Гросси на Запорожскую АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит временно оккупированную Запорожскую АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.
В агентстве отмечают, что в ходе своей поездки Гросси хочет оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающейся войны в стране.
Это будет уже второй визит Гросси на территорию Запорожской АЭС.
"Я решил вновь отправиться на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы лично увидеть, как развивалась ситуация с сентября, и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в этих беспрецедентных и очень сложных обстоятельствах. Я по-прежнему полон решимости продолжать делать все, что в моих силах, чтобы помочь снизить риск ядерной аварии во время трагической войны в Украине", - заявил гендиректор МАГАТЭ.
По его словам, несмотря на присутствие экспертов МАГАТЭ на станции в течение семи месяцев, ситуация там продолжает оставаться крайне нестабильной. Угрозы ядерной безопасности крайне очевидны.
Гросси добавил, что его поездка в Украину также направлена на обеспечение поддержания и улучшения регулярной ротации экспертов МАГАТЭ. Его будет сопровождать новая группа экспертов.
Напомним, предыдущий визит Гросси на ЗАЭС состоялся в начале осени прошлого года.
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