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МАГАТЭ анонсировало визит Гросси на Запорожскую АЭС

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Суббота 25 марта 2023 18:50
МАГАТЭ анонсировало визит Гросси на Запорожскую АЭС Фото: Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит временно оккупированную Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

В агентстве отмечают, что в ходе своей поездки Гросси хочет оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающейся войны в стране.

Это будет уже второй визит Гросси на территорию Запорожской АЭС.

"Я решил вновь отправиться на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы лично увидеть, как развивалась ситуация с сентября, и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в этих беспрецедентных и очень сложных обстоятельствах. Я по-прежнему полон решимости продолжать делать все, что в моих силах, чтобы помочь снизить риск ядерной аварии во время трагической войны в Украине", - заявил гендиректор МАГАТЭ.

По его словам, несмотря на присутствие экспертов МАГАТЭ на станции в течение семи месяцев, ситуация там продолжает оставаться крайне нестабильной. Угрозы ядерной безопасности крайне очевидны.

Гросси добавил, что его поездка в Украину также направлена на обеспечение поддержания и улучшения регулярной ротации экспертов МАГАТЭ. Его будет сопровождать новая группа экспертов.

Напомним, предыдущий визит Гросси на ЗАЭС состоялся в начале осени прошлого года.

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