МВФ обсуждает предоставление многолетней помощи Украине на 16 млрд долларов, - Bloomberg

Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в размере 16 млрд долларов, чтобы помочь покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Реализация этой программы зависит от ряда условий, включая одобрение ее странами G7, а также донорами и кредиторами Украины, которые обеспечивают приемлемость суверенного долга.

"План также потребует внесения изменений в правила кредитования МВФ, чтобы Фонд имел возможность предоставлять ссуды разрушенной войной стране, а правительству в Киеве нужно будет взять на себя обязательства по ряду политических мер, кроме успешного завершения четырехмесячной безналичной программы МВФ", - подчеркивает издание.

Bloomberg отмечает, что в случае одобрения 3-4-летняя программа общей стоимостью от 14 до 16 млрд долларов будет предусматривать выплату от 5 до 7 млрд долларов в течение первого года.

"Есть надежда, что план будет согласован до конца марта, а первый транш поступит уже в апреле. Также ожидается, что это поможет увеличить финансовую поддержку страны со стороны государственных и частных кредиторов", - уверяют в МВФ.

При этом представители Фонда подчеркивают, что они сохраняют тесное сотрудничество с Украиной и добавляют, что это может проложить путь к полноценной программе, не уточняя, однако, какого размера может быть потенциальный кредит.

По информации Bloomberg, если план не получит поддержки со стороны достаточного количества стран-членов МВФ, Фонд может поддержать Украину программой Rapid Financing Instrument на 1,3 млрд долларов. Однако, по мнению экспертов, стране, вероятно, понадобится еще около 8 млрд долларов для восстановления критической инфраструктуры, поврежденной российскими ракетными атаками.

При этом в МВФ отметили, что украинское правительство обязалось принять меры по увеличению налоговых поступлений, значительному сокращению поддержки центробанком пострадавшего от войны бюджета и дальнейшему совершенствованию корпоративного управления в государственных компаниях. В то же время, МВФ прогнозирует, что экономическое восстановление может быть медленным: ожидается, что экономика Украины вырастет на 0,3% после падения на 30,3% в 2022 году.