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У Бахмута умирает батальон РФ в день. Потери за 2 месяца равны двум войнам в Чечне

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Донбас, Четверг 26 января 2023 15:38
У Бахмута умирает батальон РФ в день. Потери за 2 месяца равны двум войнам в Чечне Фото: Череватый назвал потери РФ у Бахмута убитыми в день (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Наталия Гурковская

Россия теряет у Бахмута Донецкой области батальон (600-700 человек, - ред.) солдат только убитыми в день. Эти потери сравнимы с потерями Кремля за две войны в Чечне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-офицера Сил обороны на Восточном направлении полковника Сергея Череватого во время онлайн-брифинга в Military Media Center.

"Только за минувшие сутки, 25 января, по данным Генштаба, враг потерял убитыми 600-700 человек, то есть почти батальон. Это не считая раненых. За два месяца попыток прорвать нашу оборону потери противника соразмерны двум чеченским войнам", - сказал он.

По его словам, враг пытается совершить прорыв на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлении. Только на бахмутском участке фронта произошло 199 обстрелов, 35 боевых столкновений.

"Однако наши силы обороны не дали врагу добиться успеха. В направлении Марьинки, Угледара, Павловки враг пытался вести активные действия, провел 28 штурмов в сутки, совершил 264 обстрела, потеряв 141 человека убитыми, 165 ранеными", - привел цифры Череватый.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пытаясь захватить Бахмут российские оккупанты понесут большие потери и не считают своих людей. Число погибших со стороны врага идет на тысячи.

При этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что российские оккупанты усиливают наступление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

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