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Зеленский напомнил о запрете на выезд за границу после скандала с Тищенко

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Киев, Четверг 26 января 2023 22:31
Зеленский напомнил о запрете на выезд за границу после скандала с Тищенко Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинским чиновникам можно выезжать за границу только по причине командировки. Это, в том числе, касается и народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он подчеркнул, что вынужден повторить новые правила выезда за границу "для тех, кто плохо услышал".

"Любой выезд за границу государственных чиновников, народных депутатов, представителей местной власти и других лиц, уполномоченных на осуществление функций государства или местного самоуправления, любой их выезд за границу должен быть согласно соответствующему решению СНБО, которое вы все видели. Других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет. Я думаю, это справедливо", - отметил глава государства.

Напомним, ранее стало известно, что 23 января президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводятся ограничения на выезд украинских чиновников за границу.

После этого сегодня, 26 января, посольство Украины в Таиланде анонсировало встречу с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко в одном из бангкокских отелей. Парламентария практически сразу же исключили из партии.

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Владимир Зеленский Таиланд Елена Тищенко Слуга народа выезд за границу
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