Ракетная атака. В Украине масштабная воздушная тревога: все подробности

Армия РФ готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.

Более детально о новой атаке РФ - в материале РБК-Украина ниже.

09:24 Троллейбусы и трамваи в Одессе приостановили движение

КП "Одесгорэлектротранс" сообщает, что общественный электротранспорт вернулся в депо в свзи с угрозой ракетной атаки.

09:15 В Винницкой и Киевской области работает ПВО, во Львовской области - угроза атаки

Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий предупреждает о реальной ракетной опасности в области. Ракеты в воздушном пространстве Украины, а в Киевской и Винницкой области уже работают силы ПВО, - пишет Козицкий.

09:10 Воздушные бой над Винницкой областью

Глава ОВА Сергей Борзов сообщает, что Воздушные силы ВСУ контролируют воздушное пространство над областью.

09:05 В Киевской области работает ПВО

Киевская ОВА подтверждает работу сил ПВО в регионе и призывает не игнорировать ракетную опасность, а также ничего не снимать и не публиковать.

09:01 Прозвучали взрывы в Виннице

Об этом сообщает Суспильне. В то же время в Винницком горсовете просят не распространять никакой информации и оставаться в укрытиях.

09:00 В Одессе экстренно выключилли свет, транспорт заходит в депо

Из-за высокой угрозы ракетного удара в городе ввели экстренные отключения света, поэтому весь электротранспорт заходит в депо.

08:57 Полиция Киева призывает не публиковать в сети работу сил ПВО

"Внимание! Ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия российских террористических ударов.Враг внимательно мониторит наше информационное пространство. Своими необдуманными действиями вы можете стать вражеским корректировщиком!", - предупреждают в полиции.

08:47 Угроза ракетной атаки в Черкасской области

Об этом пишет руководитель Черкасской ОВА Виталий Табурец.

08:45 В Кировоградской области экстренные отключения света

Из-за угрозы ракетной атаки без света остались Кропивницкий и западная часть области. В остальной части регоиона - отключения по графикам, сообщает Кировоградская ОВА.

08:42 Ракеты двигаются в сторону Житомирской области

Руководитель Житомирской ОВА Виталий Бунечко предупреждает о подлете нескольких ракет.

08:40 Еще 3 ракеты над Украиной

По сообщению руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима, над территорией Уукраины сейчас еще 3 ракеты.

08:36 Глава ОП Андрей Ермак сообщает о первых сбитиях ракет

Карта воздушных тревог по состоянию на 08:27

08:26. Российские ракеты уже в воздушном пространстве Украины

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

08:18. Ракеты оккупантов залетели на территорию Украины

Об этом написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ракеты залетели на территорию Украины. Минимум 2 северо-западнее Николаевскую область", - предупреждает Ким.

08:17. Есть угроза масштабной ракетной атаки по всей Украине, - Киевская ОВА

"Жители Киевской области! Угроза масштабной ракетной атаки по всей территории Украины. Будьте в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен". Берегите себя и близких", - предупредили в Киевской областной военной администрации.

08:14. С южного направления Кривого Рога две воздушные цели, предположительно крылатые ракеты, - сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

08:10. В Одесской области также предупредили о подготовке врага к массированному удару.

"Внимание жители Одеской области! Враг готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей! Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Верим в нашу противовоздушную оборону. Слава Украине!" - пишет глава Одесской ОВА Максим Марченко.

По состоянию на 08:06 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

08:05. Российские войска совершили пуск крылатых ракет.

"Во время воздушной тревоги находитесь в укрытии! Враг совершил пуск крылатых ракет", - сообщил председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине.

Из-за угрозы ракетного удара в Одесской области и Кривом Роге применяются экстренные отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК.

Обновлено 07:58

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

В Оперативном командовании "Юг" подтвердили угрозу массированной атаке.

07:40. В Днепропетровской области предупредили об угрозе ракетного удара

"Угроза ракетного удара. Реагируем", - пишет глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В ночь на 26 января российские военные возобновили атаки по территории Украины с использованием иранских дронов.

Пуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря. По предварительным данным, противник применил 24 "Шахеда".

Напомним, вечером 25 января пытались нанести удары по Украине. В разных регионах страны сообщалось о работе сил ПВО.

Также сообщалось, что органы прокуратуры и следствия не сомневаются, что Иран причастен к производству и поставке беспилотников в Россию.

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