"Слуга народа" исключила Тищенко из партии после скандала

Народного депутата Николая Тищенко исключили из партии "Слуга народа" после того, как он выехал в Таиланд якобы для встречи с "представителями украинской общины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга Народа" Давида Арахамию и главу партии Елену Шуляк .

"Руководствуясь положениями п.9.1.22 статьи 9 Устава Партии "Слуга народа", приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из партии", - написала Шуляк.

Спикер партии Юлия Палийчук сообщила, что Тищенко также уволили с должности заместителя главы фракции "Слуга Народа".

"Уверен, никому не нужно объяснять, за что. Надеюсь, после этого до всех дойдет окончательно, в чем заключается работа депутата воюющей страны", - написал Арахария.

Отметим, что даже после исключения из партии Тищенко останется народным депутатом. Сложить мандат он может по личному желанию.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что он не отправлял Тищенко за границу.

"Соответственно, и распоряжение на командировку в Таиланд я, как глава Верховной Рады Украины, не подписывал", - написал он.

Напомним, посольство Украины в Таиланде сообщило, что 27 января в бангкокском отеле Novotel состоится встреча с Тищенко якобы для "обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд".

При этом 23 января президент Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий ограничение на выезд за границу для ряда чиновников, в частности, депутатов и министров.

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