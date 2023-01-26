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В результате массированного удара РФ погибли 11 человек, - ГСЧС

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Четверг 26 января 2023 15:43
В результате массированного удара РФ погибли 11 человек, - ГСЧС Иллюстративное фото: в результате массированного удара РФ погибли 11 человек (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 26 января, из-за очередного массированного обстрела Украины россиянами погибли по меньшей мере 11 человек. Также есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-офицера Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александра Хорунжого в эфире телемарафона.

"Сегодня в результате террористических атак РФ как дронами, так и ракетами были удары в 11 областях. Пострадали 11 человек и погибли тоже 11 человек. Это информация по состоянию на 15:00", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине при помощи ракет.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за падения обломков ракеты в столице погиб один человек, еще два - пострадали.

При этом всего россияне выпустили по нашей стране 55 ракет, 47 из которых сбили украинские защитники.

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