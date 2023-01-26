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Почти 800 оккупантов, 2 самолета и вертолет: новые потери России в Украине

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Украина, Четверг 26 января 2023 08:08
Почти 800 оккупантов, 2 самолета и вертолет: новые потери России в Украине Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 26 января (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро четверга, 26 января, украинские военные ликвидировали за сутки 780 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 123 860 военных. Также ВСУ уничтожили два самолета и вертолет оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 26.01 ориентировочно составили:

  • личного состава 123 860 (+780) человек ликвидировано,
  • танков - 3175 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 6334 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 2169 (+15) ед,
  • РСЗО - 452 (+2) ед,
  • средств ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов - 292 (+2) ед,
  • вертолетов - 282 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1908 (+6),
  • крылатых ракет – 749 (+0),
  • кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4986 (+19) ед,
  • специальной техники - 195 (+1).

Как сообщалось, по данным Генштаба, враг несет многочисленные потери, но не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия.

Напомним, в ночь на 26 января российские военные возобновили атаки по территории Украины с использованием дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. Все 24 дрона, запущенные РФ были сбиты.

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