Почти 800 оккупантов, 2 самолета и вертолет: новые потери России в Украине

По данным на утро четверга, 26 января, украинские военные ликвидировали за сутки 780 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 123 860 военных. Также ВСУ уничтожили два самолета и вертолет оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Как сообщалось, по данным Генштаба, враг несет многочисленные потери, но не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия.

Напомним, в ночь на 26 января российские военные возобновили атаки по территории Украины с использованием дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. Все 24 дрона, запущенные РФ были сбиты.

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