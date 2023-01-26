ua ru
Чт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Канада официально анонсировала передачу танков Leopard 2 Украине

Новина українською →
Оттава, Четверг 26 января 2023 19:57
Канада официально анонсировала передачу танков Leopard 2 Украине Иллюстративное фото: Канада официально анонсировала передачу танков Leopard 2 Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Канада планирует предоставить украинским защитникам четыре танка Leopard 2 в рамках военной помощи.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила в ходе пресс-конференции.

По ее словам, танки передадут Украине для борьбы с российским вторжением.

"Эти четыре танка боеспособны и будут развернуты в ближайшие недели", - добавила Ананд.

Также министр подчеркнула, что Канада предоставляет инструкторов, запасные части и боеприпасы.

Министр отметила, что не исключает передачу большего количества такой техники в будущем.

Стоит заметить, что всего на вооружении у Канады имеется 82 танка Leopard 2 разных модификаций.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что правительство Канады может предоставить Украине не более пяти находящихся на балансе Минобороны немецких танков Leopard 2.

Также мы писали, что Германия решила предоставить Украине танки Leopard 2 и разрешила другим странам соответствующие поставки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Помощь Украине Военная техника Военная помощь
NEWS
ПВО отработала, но есть удары по энергетике: последствия ракетной атаки на Украину
ПВО отработала, но есть удары по энергетике: последствия ракетной атаки на Украину
DAILY
Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света