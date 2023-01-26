Канада официально анонсировала передачу танков Leopard 2 Украине

Канада планирует предоставить украинским защитникам четыре танка Leopard 2 в рамках военной помощи.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила в ходе пресс-конференции .

Стоит заметить, что всего на вооружении у Канады имеется 82 танка Leopard 2 разных модификаций.

Министр отметила, что не исключает передачу большего количества такой техники в будущем.

Также министр подчеркнула, что Канада предоставляет инструкторов, запасные части и боеприпасы.

"Эти четыре танка боеспособны и будут развернуты в ближайшие недели", - добавила Ананд.

По ее словам, танки передадут Украине для борьбы с российским вторжением.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что правительство Канады может предоставить Украине не более пяти находящихся на балансе Минобороны немецких танков Leopard 2.

Также мы писали, что Германия решила предоставить Украине танки Leopard 2 и разрешила другим странам соответствующие поставки.

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