Даже не ведут учет. Оккупанты массово сжигают своих погибших в крематориях, - Маляр

Российские военные активно используют мобильные крематории, к тому же командование даже не производит идентификации и учета умерших солдат РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

"По данным Главного управления разведки Минобороны, учитывая сложившуюся катастрофическую ситуацию, противник активно использует мобильные крематории", - заявила Маляр Она рассказала, что, в частности, в тылу передовых позиций кафиров отмечается постоянное перемещение около пяти таких крематориев. "Кремации проходят без какой-либо идентификации и учета тел умерших оккупантов.

Таким образом, российское командование скрывает огромные потери личного состава и продолжает применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой", - добавила заместитель министра обороны.