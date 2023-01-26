Беларусь продолжила совместное с Россией учения по меньшей мере на неделю, - "Гаюн"

Беларусь продолжила совместные учения Вооруженных сил с Россией. Они продлятся по меньшей мере до 6 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Білорускі Гаюн ".

Как пишет мониторинговая группа, 28 и 29 января станут выходными для некоторых полигонов. В то же время полигоны, где сконцентрированы войска России, будут работать без перерыва.

В общем, продолжение учений выглядит следующим образом:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 04.02;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 03.02;

полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 04.02;

полигон "Осиповский" 51 абр. (Осиповичский район) до 05.02;

212-й авиационный полигон "Ниман" (Новогрудский район) до 03.02;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 06.02;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 05.02;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 05.02.

Тем временем 210-й авиационный полигон ВВС и войск ПВО "Ружаны" продолжает работу до 31 января.

"Таким образом, мы видим очередное продолжение учений на неделю на белорусских полигонах, которые непрерывно продолжаются с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составило 40 недель. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта", - пишет мониторинговая группа.