ua ru
Чт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британская разведка опубликовала актуальную карту боев в Украине: какие изменения

Новина українською →
Четверг 26 января 2023 14:12
Британская разведка опубликовала актуальную карту боев в Украине: какие изменения Фото: британская разведка опубликовала актуальную карту боев в Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупационная армия РФ продолжает атаковать позиции украинских войск на нескольких восточных направлениях. ВСУ, в свою очередь, успешно отбивают атаки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, россияне продолжают попытки ведения наступательных действий в Луганской и Донецкой областях, а именно - в районе Сватово, Кременной, Угледара, Соледара и Бахмута. При этом на Донецком направлении идут более ожесточенные бои, поскольку в этих местах РФ скопила большое количество живой силы.

Украинские военые, в свою очередь, проводят контрнаступательные удары в Луганской области, а под Донецком - успешно отбивают атаки врага.

Кроме того, Вооруженные силы продолжают наносить точные удары по тыловым позициям россиян на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Британская разведка опубликовала актуальную карту боев в Украине: какие изменения

Напомним, ранее в британской разведке сообщали, что Россия, вероятно, завершила подготовку 2-й гвардейской мотострелковой дивизии в Беларуси, где она проходила обучение с осени 2022 года. Мобилизованных будут использовать на фронте после нескольких недель тренировок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Великобритания Война в Украине
NEWS
ПВО отработала, но есть удары по энергетике: последствия ракетной атаки на Украину
ПВО отработала, но есть удары по энергетике: последствия ракетной атаки на Украину
DAILY
Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света