Ситуация существенно накалилась: глава Донецкой области об обстановке в регионе

В Донецкой области по всей линии фронта ощущается существенное обострение. Россияне усилили обстрелы по Угледару и Авдеевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире национального телемарафона.

"В течение сегодняшнего дня враг обстреливал Угледарскую общину много раз. Погиб один человек и два человека получили ранения", - заявил Кириленко.

По его словам, оккупанты обстреляли инфраструктуру в городе Часов Яр. Под вражеский огонь попала больница. Обстрелы оккупантов усилились вдоль всего фронта в Донецкой области.

"Действительно, ситуация существенно обострилась, с юга на центр области. Если самым горячим у нас было и остается Бахмутское направление, впрочем, сейчас очень жарко в Авдеевке: в это время происходит очередной обстрел. Мы наблюдаем практически по всей линии фронта идет обострение - с юга и с севера", - добавил глава области.

Кириленко объяснил, что оккупанты используют тактику "выжженной земли". По Авдеевке, Бахмуту и Угледару стреляют из РСЗО и артиллерии. Периодически во вражескую атаку попадает Торецкая община.