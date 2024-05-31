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В Украине подняли тариф на свет: как изменятся суммы в платежках уже летом

Киев, Пятница 31 мая 2024 16:33
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В Украине подняли тариф на свет: как изменятся суммы в платежках уже летом Фото: украинцам подняли тариф на свет из-за российских ударов по энергетике (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Кабинет министров Украины повысил тариф на свет для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и Минэнерго.

Тариф на свет меняется с 1 июня 2024 года. Новый тариф будет составлять 4,32 гривен за киловатт.

Отметим, ожидалось, что тариф будет дифференцированным в зависимости от месячных объемов. В частности, для потребления до 100 кВт*ч предлагалось оставить действующую цену в 2,64 гривен, а за каждый последующий киловатт - поднять до 4,8 гривен.

По данным источников РБК-Украина, новая цена 4,32 гривен будет действовать на все киловатты. То есть тариф подняли на 60%. И дейстовать он будет до 1 мая 2025 года.

Это означает, что если счетчик "накрутил" условные 150 кВт*ч за месяц, то суммы в платежках вырастут с 396 до 648 гривен.

Судя из проекта постановления, который опубликовал нардеп Ярослав Железняк, будет действовать дифференцированный подход на отопительный сезон для тех, у кого электрическое отопление.

В Украине подняли тариф на свет: как изменятся суммы в платежках уже летом

Фото: проект постановления о повышении тарифа на электроэнергию (t.me/yzheleznyak)

Такие потребители с 1 июня по 30 сентября будут платить по 4,32 гривен за киловатт. А с 1 октября по 30 апреля - в зависимости от объема потребления.

Месячный объем до 2000 кВт*ч в отопительный период будет тарифицироваться по 2,64 гривен за киловатт.

Если счетчик покажет больше 2000 кВт*ч, то придется заплатитить по тарифу 4,32 гривен, причем за весь потребленный объем (без дешевых киловаттов до 2000 кВт*ч).

Почему повысили тариф на свет

На период военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и тепло. Но он не касается электричества и холодной воды.

Решение по ценам на электроэнергию для населения готовилось в течение нескольких недель. По той причине, что после российских ударов весной 2024 года сложилась критическая ситуация в энергосистеме. Из-за дефицита генерации в мае снова возвращались к графикам.

По подсчетам Министерства энергетики, в результате российских атак в Украине потеряно около 8 ГВт генерирующих мощностей. Повышение тарифов должно обеспечить поступление средств на ремонты. Чтобы в том числе пройти следующий осенне-зимний период.

Например, в прошлом году потеря мощностей оценивалась в 3 ГВт. И повышение до 2,64 гривен помогло восстановить их до зимы.

В мирное время Украина обычно заходила в осенне-зимний период с запасом прочности около 40%. К началу прошлой зимы он составлял около 5-8%, а сейчас резервного оборудования не хватает на 20-30%.

Национальный банк Украины в начале мая прогнозировал быстрый и существенный рост тарифов на электроэнергию. В марте о повышении говорилось в меморандуме с МВФ. Как заявляли в Минэнерго, стабилизация системы потребует постепенного повышения тарифов с целью возмещения расходов.

Примечательно, что в конце апреля Кабинет министров продлевал действующий тариф всего на месяц. Что уже свидетельствовало о возможном повышении в июне.

Как повышался тариф на свет в Украине

Нынешний тариф в 2,64 гривен за киловатт действует с 1 июня 2023 года. Тогда же Кабинет министров отменил дифференцированный подход.

До этого украинцы платили по 1,44 гривен при потреблении до 250 кВт*ч в месяц. Каждый последующий киловатт стоил 1,68 гривен.

Самые дешевые киловатты были в 1990-х. В 1996-1997 годах минимальный тариф на свет для городского населения составлял 8,3 копейки. В 1998-м появился общий тариф 11 копеек, через год его повысили до 15,6 копеек.

В 2006 году минимальная цена выросла до 24,4 копеек, с 2011-го применялась для тех, кто потреблял меньше 150 кВт*ч в месяц. В стране действовал дифференцированный подход не только по объемам, но и по месту проживания город/сельская местность.

В 2012 году минимальный тариф при потреблении до 150 кВт*ч в месяц вырос до 28 копеек. В 2014 году - до 30,8 копеек, в 2015-м - сначала до 36,6 копеек для тех, кто потреблял меньше 100 кВт*ч, затем до 45,6 копеек, в 2016-м - сначала до 57 копеек, затем до 71,4 копеек.

Обновлено в 17:09.

Минэнерго официально подтвердило повышение тарифа на свет с 1 июня. Единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей будет зафиксирована на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года.

При этом "ночной тариф" (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) будет составлять 2,16 грн за кВт*час.

"Повышение тарифа - это сложный, но необходимый шаг. Цель - не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, которая требует огромных сил и средств. Все это время продолжается ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны задействовать все возможные ресурсы", - сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Отметим, ранее РБК-Украина писало, что повышение тарифа на свет поможет оздоровить финансовую ситуацию в энергетических компаниях. Но в краткосрочной перспективе вряд ли позволят отказаться от графиков.

Подробнее об этом читайте в материале "Второй раз из-за войны. Когда и на сколько могут поднять тариф на свет".

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Электроэнергия Тарифы
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