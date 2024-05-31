В США впервые подтвердили, что Байден разрешил Украине бить по России

Президент США Джо Байден действительно дал Украине разрешение на использование переданного американского оружия для ударов по России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Он отметил, что после начала наступления россиян на Харьковскую область Украина запросила у США разрешение на использование американского оружия для обороны. Это касается атак на вражеских солдат, которые сосредоточены по другую сторону границы. "Это дошло до президента (США Джо Байдена - ред.), и, как вы уже слышали, он одобрил использование нашего оружия в этих целях. В дальнейшем мы будем продолжать делать то, что делали, то есть, по мере необходимости, адаптироваться и приспосабливаться", - подчеркнул госсекретарь.