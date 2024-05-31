ua en ru
Пт, 31 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В США впервые подтвердили, что Байден разрешил Украине бить по России

Прага, Пятница 31 мая 2024 16:30
UA EN RU
В США впервые подтвердили, что Байден разрешил Украине бить по России Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден действительно дал Украине разрешение на использование переданного американского оружия для ударов по России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Он отметил, что после начала наступления россиян на Харьковскую область Украина запросила у США разрешение на использование американского оружия для обороны. Это касается атак на вражеских солдат, которые сосредоточены по другую сторону границы.

"Это дошло до президента (США Джо Байдена - ред.), и, как вы уже слышали, он одобрил использование нашего оружия в этих целях. В дальнейшем мы будем продолжать делать то, что делали, то есть, по мере необходимости, адаптироваться и приспосабливаться", - подчеркнул госсекретарь.

Что предшествовало

Напомним, пока информация о том, что США разрешили Украине наносить удары своим оружием по территории России, появлялась только в западных СМИ. Они ссылались на неназванные источники.

Журналисты писали о том, что Вашингтон дал разрешение бить по только по том участке территории РФ, который прилегает к Харьковской области.

До этого в США неоднократно заявляли о том, что они не разрешают Украине использовать свое оружие для атак на российскую территорию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Энтони Блинкен Харьков Война в Украине
NEWS
Германия разрешила использовать свое оружие для ударов по России для защиты Харькова
Германия разрешила использовать свое оружие для ударов по России для защиты Харькова
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет