В США уточнили "границы" разрешения ударов по России: не только Харьковское направление

Украина может использовать американское оружие для своей защиты и бить по российским группировкам вблизи границы там, где это необходимо.

Об этом рассказал представитель Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки .

На вопрос журналиста, о том, касается ли разрешение на удары по РФ не только защиты Харькова, но и других регионов - как Сумская область, представитель Совета нацбезопасности США заявил, что Украина может защищаться так, как это необходимо.

"Это распространяется на то, чтобы украинцы могли защищаться. Да - через границу против поступающих оттуда атак РФ", - подчеркнул Карпентер.