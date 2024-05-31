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В США уточнили "границы" разрешения ударов по России: не только Харьковское направление

Украина, Пятница 31 мая 2024 17:45
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В США уточнили "границы" разрешения ударов по России: не только Харьковское направление Фото: Украина может избивать американским оружием (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина может использовать американское оружие для своей защиты и бить по российским группировкам вблизи границы там, где это необходимо.

Об этом рассказал представитель Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

На вопрос журналиста, о том, касается ли разрешение на удары по РФ не только защиты Харькова, но и других регионов - как Сумская область, представитель Совета нацбезопасности США заявил, что Украина может защищаться так, как это необходимо.

"Это распространяется на то, чтобы украинцы могли защищаться. Да - через границу против поступающих оттуда атак РФ", - подчеркнул Карпентер.

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня впервые подтвердил, что президент США Джо Байден дал Украине разрешение на использование переданного американского оружия для ударов по России.

Детальнее о том, что это решение дает украинской армии, можно узнать в материале РБК-Украина.

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