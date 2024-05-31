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Польша готовит новый пакет помощи Украине

Пятница 31 мая 2024 10:29
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Польша готовит новый пакет помощи Украине Фото: глава МИД Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Польша в настоящее время работает над новой военной помощью для Украины. Это будет уже 45-й пакет.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Польша отправила 44 пакета помощи Украине, сейчас мы организуем 45-й... Мы считаем, что только в виде военной помощи мы внесли около 4 миллиардов евро", - заявил он.

Помощь Украине от Польши

С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Польша стала одним из самых стойких и активных союзников украинского народа.

В частности, Польша предоставила Украине значительные объемы вооружений и боеприпасов, включая танки, бронетехнику, артиллерию, ракеты, стрелковое оружие и беспилотники.

Также Варшава делится разведданными с Украиной и помогает в обучении военных. Помимо этого Польша стала ключевым маршрутом доставки оружия и гуманитарной помощи в Украину.

Президент Польши Анджей Дуда пояснил, что Варшава не может предоставить Украине системы Patriot.

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