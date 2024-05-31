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Более 1300 окупантов и 39 артсистем за сутки: Генштаб ВСУ обновил потери росармии

Пятница 31 мая 2024 08:03
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Более 1300 окупантов и 39 артсистем за сутки: Генштаб ВСУ обновил потери росармии Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1390 российских захватчиков. Общие потери противника в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 507 650 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 507650 (+1390) человек ликвидировано;
  • танков – 7728 (+18) ед;
  • боевых бронированных машин – 14935 (+22) ед.;
  • артиллерийских систем – 13140 (+39) ед.;
  • РСЗО – 1088 ед.;
  • средства ПВО – 815 ед.;
  • самолетов – 357 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10587 (+55) ед.;
  • крылатых ракет – 2229 (+7) ед.;
  • кораблей/катеров - 27 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 17905 (+56) ед;
  • специальной техники – 2164 (+11) ед.

Более 1300 окупантов и 39 артсистем за сутки: Генштаб ВСУ обновил потери росармии

Институт изучения войны прогнозирует, что российские войска, вероятно, намерены начать вторую фазу своей наступательной операции на севере Харьковской области после запланированного захвата Волчанска.

Однако ВСУ недавно возобновили позиции в пределах Волчанска.

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