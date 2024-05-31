Более 1300 окупантов и 39 артсистем за сутки: Генштаб ВСУ обновил потери росармии
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1390 российских захватчиков. Общие потери противника в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 507 650 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 507650 (+1390) человек ликвидировано;
- танков – 7728 (+18) ед;
- боевых бронированных машин – 14935 (+22) ед.;
- артиллерийских систем – 13140 (+39) ед.;
- РСЗО – 1088 ед.;
- средства ПВО – 815 ед.;
- самолетов – 357 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10587 (+55) ед.;
- крылатых ракет – 2229 (+7) ед.;
- кораблей/катеров - 27 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 17905 (+56) ед;
- специальной техники – 2164 (+11) ед.
Институт изучения войны прогнозирует, что российские войска, вероятно, намерены начать вторую фазу своей наступательной операции на севере Харьковской области после запланированного захвата Волчанска.
Однако ВСУ недавно возобновили позиции в пределах Волчанска.
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