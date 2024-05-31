Более 1300 окупантов и 39 артсистем за сутки: Генштаб ВСУ обновил потери росармии

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1390 российских захватчиков. Общие потери противника в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 507 650 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.24 ориентировочно составили:

Институт изучения войны прогнозирует, что российские войска, вероятно, намерены начать вторую фазу своей наступательной операции на севере Харьковской области после запланированного захвата Волчанска.

Однако ВСУ недавно возобновили позиции в пределах Волчанска.

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