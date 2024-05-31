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Не ATACMS. СМИ узнали, каким оружием США Украина сможет бить по России

США, Пятница 31 мая 2024 16:51
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Не ATACMS. СМИ узнали, каким оружием США Украина сможет бить по России Фото: ATACMS (скрин видео)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты Америки позволили Украине наносить удары по России используя американское оружие, однако не все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Новая политика США позволит украинским силам использовать артиллерию и запускать ракеты малой дальности с пусковых установок HIMARS против командных пунктов, складов оружия и других объектов на российской территории, которые используются российскими войсками для осуществления нападения на Харьков на северо-востоке Украины.

Но эта политика не дает Украине разрешения на использование ракет класса "земля-земля" большей дальности ATACMS на территории России.

По данным издания, узкая географическая сфера применения является попыткой администрации американского президента Джо Байдена помочь Украине лучше защититься от продолжающегося наступления России, одновременно ограничив риск перерастания конфликта в Украине в прямое столкновение между Вашингтоном и Москвой.

Напомним, что вчера Украина получила от США разрешение использовать американское оружие для ударов по территории России.

В то же время, у украинского президента Владимира Зеленского отметили важный нюанс данного разрешения.

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