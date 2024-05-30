Байден тайно разрешил Украине бить по России, но не везде, - Politico

Администрация президента США Джо Байдена тайно разрешила Украине наносить удары американским оружием по территории России. Но есть ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

При этом собеседник подчеркнул, что политика США насчет украинских ударов вглубь территории России не изменилась.

"Президент (Байден - ред.) недавно дал указание своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для ответного огня в районе Харьковской области. Так Украина может нанести ответный удар по российским силам, которые наносят удары по ней или готовятся нанести удар", - рассказал источник издания.

Что предшествовало

Напомним, США открыто выступают против украинских ударов по российской территории. В частности, Вашингтон раскритиковал атаки украинских защитников на нефтеперерабатывающие заводы РФ.

Также одним из условий передачи Украине дальнобойного оружия от США является то, что его не будут использовать для атак на территорию России.

Несмотря на это, несколько западных стран все же разрешили Украине использовать переданное оружие для ударов по территории России.

В частности, сегодня, 30 мая, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что Украина может атаковать Россию в сооветствии с международным правом.

Более детально о том, какие страны НАТО не против ударов Украины по России их оружием, - в материале РБК-Украина.

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