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Россияне ударили по Одессе кассетной ракетой, есть пострадавшие

Одесса, Пятница 31 мая 2024 23:04
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Россияне ударили по Одессе кассетной ракетой, есть пострадавшие Фото: россияне обстреляли Одессу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня вечером нанесли удар по Одессе. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Вечером враг атаковал Одессу. Предварительно баллистической ракетой с кассетным боеприпасом", - сообщил Кипер.

По его данным, в этот раз целью российских террористов стала припортовая инфраструктура.

"Оскольковые ранения получили два человека: 28-летняя девушка и 37-летний мужчина. В настоящее время они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - пояснил глава ОВА.

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что в городе вечером был слышен звук взрыва.

Заметим, что не только Одесса была сегодня под ударом России. Пострадал снова Харьков. В результате атаки была разрушена пятиэтажка в одном из районов.

Подробнее об обстреле и последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

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