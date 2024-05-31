ВСУ возобновили позиции в пределах Волчанская, а РФ пытается атаковать возле Кринок: карты ISW

Российские войска продолжают наступательные операции возле Липцев на севере Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Операция №1 - Харьковская область

Украинские силы недавно восстановили позиции в пределах Волчанска к северо-востоку от Харькова. Геолокационные кадры, опубликованные 30 мая, указывают на то, что украинские силы недавно восстановили позиции в центре Волчанска.

По оценкам ISW, российские силы не смогли занять позиции на южном берегу реки Волча в пределах Волчанска. Российские источники распространили 30 мая кадры, на которых якобы видно, как российский авиаудар разрушил мост по улице Соборной через реку Волча в Волчанске.

Операция №2 - Луганская область

Российские войска продолжили обстрелы вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.

Российские войска вели обстрелы:

восточнее Купянска возле Петропавловки;

северо-восточнее Купянска возле Синьковки;

юго-восточнее Купянска возле Ивановки и Степной Новоселовки;

к западу от Сватового возле Мясожаровки и Андреевки;

юго-западнее Сватового у Дружелюбовки и Невского; к западу от Кременной возле Тернов и Торского;

юго-западнее Кременной возле Дибровы, Григорьевки и лесного массива Серебрянское;

к югу от Кременной возле Белогоровки.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска недавно незначительно продвинулись в районе Часового Яра. Геолокационные кадры указывают на то, что российские войска недавно незначительно продвинулись на северной окраине микрорайона "Канал" на востоке Часового Яра. Россияне утверждают, что продвинулись в центр Калиново (к северу от ЧасовогоЯра) и вблизи Андреевки (юго-восточнее Часового Яра), хотя ISW не нашла подтверждения этим заявлениям.

Российские войска недавно продвинулись к западу от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 30 мая, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к западу вдоль трассы S-051801 к северу от Нетайлового. Российские блоггеры, которые войска захватили позиции вдоль Карловского водохранилища к северу от Нетайлового и пытаются продвинуться к югу от Нетайлового в обход Невельского, чтобы приблизиться к районам к северу от Красногоровки (к западу от Донецка). ISW не нашла подтверждения этих российских заявлений.

Россияне недавно продвинулись юго-западнее Донецка. Геолокационные данные, опубликованные 29 мая, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к ветрозащитным полосам северо-западнее Сладкого (юго-западнее Донецка). За прошедшие сутки российские войска продолжали наступательные операции к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Константиновки, Георгиевки и Парасковеевки.

По сообщениям, российские войска недавно продвинулись в пределах Старомайорского (южнее Великой Новоселки) на фоне продолжения наступательных операций на границе Донецкой и Запорожской областей.

"Южная ось"

На западе Запорожской области продолжились столкновения ВСУ и россиян, но подтвержденные изменения на линии фронта в этом районе не зафиксированы. За прошедшие сутки состоялись позиционные бои вблизи Роботиного, Вербового, Малой Токмачки, Малых Щербаков и Новоандреевки.

По сообщениям, на территории Вербового действуют подразделения 58-го российского воздушно-десантного полка (7-я дивизия НДС); на Ореховском направлении – подразделения группы операторов беспилотников "Сатурн"; на Запорожском направлении – подразделения 35-й бригады противовоздушной обороны (36-я общевойсковая армия, Восточный военный округ).

Российские войска недавно незначительно продвинулись на восточном (левом) берегу Херсонской области. Геолокационные кадры указывают на то, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Днепряна (к северо-востоку от Харькова на восточном берегу Херсонской области). Российские войска также провели штурмы на восточном берегу Херсонской области у Кринок и Национального природного парка "Олешковские пески" и у острова Нестрига в дельте реки Днепр в период с 29 по 30 мая.

Напомним, с начала мая Россия возобновила попытки наступления в Харьковской области. Враг планировал через несколько дней "взять" Волчанск и через пять дней дойти до Харькова.

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